Germania, evacuazione nel centro di Berlino per bomba WW2

Roma, 18 apr. - Una imponente evacuazione è in corso di preparazione per venerdì mattina nel centro di Berlino dopo la scoperta di una bomba di 500 kg risalente alla Seconda Guerra Mondiale in un cantiere edile nei pressi della stazione centrale. Lo ha annunciato la polizia.

Ad essere interessati, dalle 9 del mattino di venerdì, sono la stazione centrale della capitale, i ministeri dell'Economia e dei Trasporti, alcune ambasciate nonché l'ospedale dell'esercito tedesco e gli edifici che ospitano i servizi segreti (BND), secondo quanto riferito dal portavoce della polizia. Ancora non è chiaro il numero delle persone che dovrà essere evacuato. (fonte afp)