Governo, Berlusconi: oggi come nel '48 fronte dei democratici

Roma, 18 apr. - "Oggi come allora i nemici della libertà, esteri ed interni alla nostra società, non prevarranno se i liberali, i cattolici, i riformatori, i democratici tutti saranno ancora all`altezza delle grandi responsabilità e dei grandi compiti che li attendono". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che aprirà questa sera l'assemblea congunta dei gruppi di Forza Italia ricordando il 18 aprile 1948.

"Per questo avvertiamo fortemente - afferma Berlusconi nel suo intervento anticipato in sintesi- il dovere e la responsabilità di testimoniare e di batterci per quei valori di libertà che settant`anni fa consentirono all`Italia di rinascere e che oggi sono di nuovo decisivi di fronte alle nuove sfide, non meno pericolose, che la democrazia liberale ha di fronte".