Meloni: Fdi vota Orrù a Csm, sostenere magistrati onorari

Roma, 18 apr. - "Oggi il Parlamento in seduta comune è convocato per eleggere due componenti del Csm e un giudice della Consulta. Fratelli d`Italia ha deciso di votare per l`organo di autogoverno della magistratura Raimondo Orrù, presidente della Federmot, una delle organizzazioni più rappresentative della magistratura onoraria. È una scelta coerente con le battaglie che FdI conduce da anni in difesa di una categoria di lavoratori senza tutele, mortificata dalla sinistra e dal ministro Orlando ma che è determinante per il funzionamento della giustizia italiana".

"Senza il contributo dei giudici onorari di tribunale, dei viceprocuratori e dei giudici di pace gli uffici giudiziari italiani sarebbero paralizzati e tantissimi cittadini che chiedono giustizia per reati di criminalità comune non avrebbero nessuna risposta. FdI è già al lavoro per presentare in Parlamento un pacchetto di proposte a sostegno dei magistrati onorari per garantire a questi servitori dello Stato il trattamento che meritano", conclude.

È quando dichiara il presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.