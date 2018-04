Afghanistan, primo attacco contro centro elettorale: 5 ostaggi

Kabul, 18 apr. - Uomini armati hanno attaccato e incendiato un centro per l'iscrizione sui registri elettorali per le elezioni politiche di ottobre in Afghanistan e hanno rapito almeno cinque persone. Lo hanno annunciato responsabili locali.

L'attacco, avvenuto nella provincia centrale di Ghor, dove pullulano gruppi armati e criminali, è il primo dall'apertura delle registrazioni, che risale a sabato. Gli aggressori hanno attaccato la sede in cui i dipendenti della Commissione elettorale (Iec) del distretto di Aliyar si accingevano a inserire gli elettori, ha indicato il portavoce della polizia provinciale di Ghor, Mohammad Iqbal Nizami, che ha accusato i talebani.

"Ieri verso le 13, un gruppo di talebani ha fatto irruzione nel centro di registrazione del distretto di Aliyar e ha rapito tre dipendenti dell'Iec e due poliziotti, poi ha dato fuoco al materiale elettorale", ha raccontato, "Abbiamo avviato delle ricerche e aperto un'inchiesta". Il distretto di Aliyar si trova a circa 10 chilometri dal capoluogo provinciale Firoz Koh, una regione isolata nell'area centrale del Paese e di difficile accesso.

(fonte AFP)