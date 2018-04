Open Fiber: il nostro piano non ha difficoltà di realizzazione

Roma, 18 apr. - Il piano industriale 2018-2027 di Open Fiber "non ha difficoltà ad essere realizzato". Lo ha assicurato il direttore Regolamentazione di Open Fiber, Francesco Nonno, in occasione del convegno "Italia a tutta fibra" organizzato da Askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti. Il piano di Open Fiber "prevede la copertura - ha ricordato Nonno - di 19 milioni di unità immobiliari" su tutto il territorio nazionale e un piano d'investimenti da 6,5 miliardi di euro.

"Open Fiber - ha spiegato Nonno - è un operatore relativamente nuovo nel panorama nazionale ma stiamo camminando a passi veloci. Ci candidiamo a costruire una rete tutta in fibra".