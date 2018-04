Governo, Parrini: tre punti Pd incompatibili con sparate M5s

Roma, 18 apr. - "Allargamento del reddito di inclusione, assegno universale per le famiglie con figli, salario minimo e riduzione degli oneri contributivi nelle buste paga. Le tre priorità per il Paese indicate ieri da Martina e che sottoporremo alla presidente incaricata Casellati, stanno da tempo nei nostri programmi e vanno portate avanti con forza". Lo afferma il senatore Pd Dario Parrini.

"Il nostro programma è totalmente incompatibile - sottolinea il parlamentare dem - con sparate propagandistiche come il reddito di cittadinanza e l'abolizione della Fornero. Riaffermare le ragioni del riformismo contro quelle della demagogia è un dovere".