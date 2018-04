Stampa russa: per Coppa del Mondo 2018 si teme "penuria di cibo"

Mosca, 18 apr. - Per la Coppa del Mondo 2018 si teme "penuria di cibo", a causa della stretta sulla sicurezza voluta dal Cremlino. I produttori alimentari e i dettaglianti russi si attendono interruzioni nella consegna di merci ai negozi nelle città, dove si terranno le partite della Coppa del mondo 2018. Il deficit potrebbe essere il risultato delle possibili restrizioni per il movimento di camion, richieste dalle misure antiterrorismo, scrive il quotidiano Kommersant.

La settimana scorsa, le maggiori associazioni alimentari della Russia hanno fatto appello alle autorità, domandando di chiarire quali restrizioni potrebbero essere imposte ai camion durante le partite. L'appello è stato firmato dall'Associazione delle società di vendita al dettaglio (Acort), l'Unione nazionale dei produttori di latte (Soyuzmoloko), l'Associazione nazionale delle carni (Rusprodsoyuz).

Nella lettera, dettaglianti e corrieri scrivono di essere pronti ad adattarsi alle restrizioni temporanee, ma è loro richiesto di segnalarle al più presto possibile, altrimenti potrebbero esserci interruzioni nella fornitura di beni, inclusi gli elementi essenziali.

L'Acort è fiduciosa che le restrizioni per i camion siano discusse in tutte le regioni che ospiteranno la Coppa del Mondo 2018. Tali misure sono consentite dal decreto del presidente russo Vladimir Putin emanato il 9 maggio 2017 sulle misure di sicurezza per il torneo.