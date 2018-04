Eurostat: a marzo inflazione annuale area euro all'1,3%

Roma, 18 apr. - A marzo l'inflazione annuale dell'area euro è salita all'1,3% rispetto all'1,1% di febbraio (un anno fa il tasso di inflazione era l'1,5%). E' quanto ha rilevato l'Eurostat, l'istituto di statistica dell'Ue, che ha rivisto al ribasso il dato diffuso nella stima provvisoria.

Il più basso tasso di inflazione è stato registrato a Cipro (-0,4%), Grecia (0,2%) e Danimarca (0,4%). I più elevati tassi di inflazione sono stati rilevati in Romania (4%), Estonia (2,9%), Slovacchia e Lituania (entrambi 2,5%). Raffrontando questi dati con febbraio, l'inflazione annuale è calata in sei Stati membri, rimasta stabile in sei e salita in 15 Stati membri, spiega Eurostat.