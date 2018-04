Sangalli: priorità è evitare aumento dell'Iva

Roma, 18 apr. - La priorità è sterilizzare le clausole di salvaguardia. ER' quanto ha ribadito il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli intervenendo alla convention 2018 di Fida.

Nel suo intervento, il presidente di Confcommercio-Imprese per l`Italia Carlo Sangalli ha sottolineato quanto urgente sia per il Paese e non soltanto per gli imprenditori evitare che dal 2019 scatti l`aumento dell`Iva.

Un`altra priorità indicata da Sangalli è quella di estendere alle piccole aziende la possibilità di riportare le perdite in bilancio, che già è riconosciuta alle società di capitale. Sangalli non ha mancato di sottolineare, infine, come "fare associazionismo e costruire la rete sociale dell`appartenenza e del confronto è, proprio in questo momento e proprio in questo scenario incerto, più importante che mai".

"Una cosa alla quale tengo molto - ha detto il presidente FIDA, Donatella Prampolini Manzini, presentando le conclusioni della Convention - è affermare con forza la nostra identità: noi siamo i negozi specializzati e despecializzati sia organizzati che non. Abbiamo superfici che arrivano per tanti di noi agli ottocento, ai novecento e ai mille metri quadrati. Il nostro ruolo, il ruolo di FIDA, è sì la tutela sindacale delle imprese che rappresentiamo, ma anche dare formazione e dare strumenti, come le convenzioni con partner importanti. Ma c`è anche qualcos`altro che l`associazione può fare: noi possiamo essere dei partner commerciali per i nostri associati e abbiamo già cominciato a muovere i primi passi per diventarlo".