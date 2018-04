Brexit, Tusk: nessun accordo senza una soluzione su confine Irlanda

Strasburgo, 18 apr. - L'Unione europea non accetterà alcun accordo di divorzio o di transizione con il Regno Unito fino a quando non sarà trovata una soluzione per il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, davanti all'europarlamento riunito a Strasburgo.

"Vogliamo approfittare della dinamica positiva" registrata nei recenti negoziati con Londra "per risolvere le questioni rimaste in sospeso, tra cui la soluzione che permetta di evitare una frontiera dura tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord", ha detto Tusk. "Senza una soluzione" su questa questione, "non ci sarà né un accordo di divorzio né uno di transizione", ha insistito.

"La decisione del Regno Unito ha causato il problema e il Regno Unito dovrà collaborare a risolverlo", ha rimarcato.