Cornetto Bourlot:infrastruttura digitale priorità per competizione

Roma, 18 apr. - "Le infrastrutture, una volta definite immateriali ed oggi definite digitali, sono un elemento di competizione imprescindibile sul quale però il nostro Paese deve fare una riflessione per cercare di recuperare un certo ritardo". Ad affermarlo è il presidente di askanews, Giuseppe Cornetto Bourlot, aprendo i lavori del convegno "Italia a tutta fibra", organizzato da askanews in collaborazione con Open Fiber, Acea e Sirti.

"Se noi ci andiamo a comparare con altri paesi, come gli Stati Uniti che hanno vinto la scommessa digitale, possiamo vedere - ha spiegato Cornetto Bourlot - come abbiano abbandonato l'infrastruttura materiale rispetto a paesi anche come il nostro". Nonostante la partenza "con molto ritardo" in Italia, secondo il presidente di askanews, c'è "un'intenzione molto forte" di accelerare sul fronte delle autostrade digitali. In questo contesto "il ruolo dell'informazione è importante perché la consapevolezza dell'opinione pubblica non è sufficientemente edotta", ha concluso.