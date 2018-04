Germania, dieselgate: perquisizioni presso vertici Porsche

Berlino, 18 apr. - La polizia tedesca ha proceduto questa mattina alla perquisizione presso gli uffici di tre responsabili della Porsche, due in carica e un ex, nel quadro dell'inchiesta sullo scandalo dei motori diesel truccati. "Un membro del direttivo e un alto responsabile della Porsche" sono nel mirino delle indagini, ha precisato la procura di Stoccarda, aggiungendo che le perquisizioni sono state effettuate in una "decina di siti" nel Bade-Wuerttemberg e in Baviera: vi hanno partecipato 160 poliziotti e una trentina di magistrati.

Il dieselgate è scoppiato a fine 2015: la Volkswagen ha riconosciuto di aver dotato 11 milioni delle sue auto diesel, di cui 600mila negli Usa, di un dispositivo software in grado di falsare durante i test i valori delle emissioni nocive, talvolta fino a 40 volte superiori ai limiti di legge. Perquisizioni sono state già condotte nei locali della Volkswagen e dell'Audi, tutte marche dello stesso gruppo. (fonte afp)