Eni investirà in Italia 7 miliardi di euro nei prossimi 4 anni -3

Milano, 18 apr. - Descalzi ha poi evidenziato il ruolo della ricerca nella strategia di crescita di Eni: "grazie alla ricerca abbiamo consolidato e arricchito il nostro know how, formando nuove e importanti competenze interne. Lavoriamo con più di 50 istituiti tra Università e centri di ricerca, per un totale di oltre 220 progetti, di cui oltre la metà in Italia, promuovendo un profondo scambio di conoscenze tra Eni e il Paese. Dal 2009 al 2017, abbiamo speso in ricerca e sviluppo 1,7 miliardi di euro, costruendo un portafoglio di tecnologie nei più svariati ambiti, dall`upstream al downstream, dalle rinnovabili alla salvaguardia ambientale fino alla sicurezza, per un totale di oltre 6 mila brevetti. Nell`arco del nuovo piano spenderemo oltre 750 milioni".

Nel campo delle rinnovabili, l`AD di Eni ha spiegato come la società concentrerà la propria ricerca prevalentemente sul solare, sullo stoccaggio dell`energia, su biocarburanti avanzati, sulle biomasse e sull`energia eolica, ricordando anche l`accordo con il MIT per lo sviluppo congiunto di tecnologie per la produzione di energia da fusione nucleare. In ambito downstream, Eni è focalizzata sulla ricerca di prodotti e processi a basso impatto ambientale, anche tramite l`impiego di tecnologie legate alla circular economy (waste to fuel e biomasse lignino-cellulosiche).

Per contribuire alla mobilità sostenibile, oltre alla tecnologia Ecofining per la produzione del green diesel, la società sta lavorando allo sviluppo di processi per la conversione del gas naturale in metanolo, progetto legato al memorandum firmato alla fine del 2017 con FCA e volto allo sviluppo di una serie di progetti di ricerca e applicazioni tecnologiche per la riduzione delle 2 emissioni di CO2 nei trasporti su strada: tra gli ambiti della collaborazione vi è proprio l`utilizzo del metanolo tra le nuove tecnologie per l`utilizzo del gas nei trasporti, che consente di ridurre significativamente le emissioni. A questo scopo, Eni ha già sviluppato una nuova benzina composta per il 20% da carburanti alternativi (15% di metanolo e 5% bioetanolo).