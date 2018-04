Governo, Mulè: tentativo Casellati? Andrà oltre le regionali

Roma, 18 apr. - "Arrivare ai primi di maggio aiuterebbe. Si andrà oltre le elezioni regionali. Se non dovesse riuscire c`è soltanto un altro incarico da esploratore, in questo caso al presidente della Camera, oppure un preincarico in base a quello che ha saputo mettere insieme il presidente Casellati. Ma io non voglio pensare a quelle formule strane, spurie 5 stelle con Pd. Tradirebbe in pieno la volontà degli italiani. Tra l`altro avrebbero una maggioranza di pochi voti, non riuscendo a governare". Così Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato di Forza Italia commentando la notizia di un possibile mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati a Radio anch`io (Rai Radio1).

"La presidente Casellati è stata votata anche da M5s come presidente del Senato quindi è stata riconosciuta come presidente di garanzia. Io penso che verificherà la maturità dei 5 stelle. E avrà capacità di rendere evidente politicamente che non si vuole fare un governo e che i 5 stelle stanno facendo una corsa a recuperare poltrone", conclude Mulè.