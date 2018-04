Eni investirà in Italia 7 miliardi di euro nei prossimi 4 anni

Milano, 18 apr. - L'Italia è il primo paese a livello di investimenti per il gruppo Eni: "7 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, di cui 1 miliardo destinato alle attività green, incluse le spese per la ricerca e sviluppo al servizio del processo di decarbonizzazione". Lo ha sottolineato l'Ad, Claudio Descalzi, illustrando il piano strategico 2018-2021 alla comunità finanziaria italiana.

"Lavoriamo in decine di paesi nel mondo e in ogni paese integriamo le nostre competenze e la nostra passione con quelle delle popolazioni che ci ospitano, con risultati straordinari - ha proseguito - ma le nostre radici sono in Italia ed è proprio qui che vediamo il potenziale per investire di più". (segue)