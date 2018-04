Al via riunione Opac su caso Skripal, ex spia russa avvelenata

L'Aia, 18 apr. - Ha avuto inizio all'Aia la riunione dell'Opac (l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) per discutere sul caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata il mese scorso assieme alla figlia a Salisbury, in Inghilterra. La riunione a porte chiuse è stata richiesta dal Regno Unito: gli ispettori dell'Opac hanno confermato che Sergei Skripal e sua figlia sono stati avvelenati da un agente nervino, che sarebbe stato inoculato, secondo Londra, sotto forma liquida e in piccole quantità.

(fonte afp)