Francia, università occupata: chiusa Sciences Po a Parigi

Parigi, 18 apr. - L'ingresso principale di Sciences Po Paris, la storica facoltà di Scienze Politiche nella capitale francese, è stato chiuso questa mattina dalla direzione a causa dell'occupazione di una parte dell'edificio da parte di alcune decine di studenti in solidarietà con il movimento di protesta nelle università. "L'ingresso degli studenti nell'edificio non è consentito per motivi di sicurezza. I corsi che erano programmati saranno svolti altrove", ha confermato la direzione.

"L'edificio principale di Sciences Po Paris è occupato pacificamente, una decisione presa durante un'assemblea generale degli studenti mmobilitati", spiega un comunicato degli studenti inviato alla France Presse. Nella facoltà hanno studiato in passato, come riportano molti striscioni degli occupanti, molti attuali leader francesi, fra cui il presidente Emmanuel Macron.

Il movimento di protesta contro la nuova normativa per l'accesso alle università ha un seguito piuttosto altalenante in tutta la Francia. Solo 4 delle 70 università in Francia sono completamente occupate, altre 9 lo sono solo parzialmente. Gli dtudenti e l'opposizione di sinistra considera la selezione all'ingresso una violazione del diritto di tutti all'istruzione.

(fonte afp)