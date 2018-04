Tim, Fassina: asse M5s-Centrodestra nega audizione vertici Cdp

Roma, 18 apr. - "La Commissione Speciale, con una maggioranza M5S-Forza Italia-Lega-FdI, nega l'audizione dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti sullo schema di Decreto Legislativo sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali, componente della Commissione speciale di Montecitorio aggiungendo che "di fronte a una questione decisiva per la sicurezza nazionale, come quella delle reti di comunicazione, e all'ingresso di Cdp in Tim è inaccettabile che il Parlamento venga tagliato completamente fuori anche dall'acquisizione delle informazioni minimali. Non vogliamo credere che la ragione, come pure abbiamo sentito altrove, sia la preoccupazione di gettare luce sulle ripercussioni su Mediaset dell'ingresso in Tim di Cassa Depositi e Prestiti e sull'accondiscendenza del M5S per aprirsi la strada per il governo".