Toninelli: escludo categoricamente governo senza Di Maio premier

Roma, 18 apr. - "Lo escludo categoricamente". Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ai microfoni di 6 su Radio 1 rifiuta l`ipotesi di un governo senza Luigi Di Maio premier.

"Non perché vogliamo posizionare Luigi Di Maio lì - prosegue Toninelli - ma perché sono state 11 milioni di persone ad averlo scelto. Ci siamo presentati agli elettori con un programma netto, una squadra di governo e un candidato premier. Siamo stati votati anche per questo. Come facciamo a dire a queste persone che abbiamo cambiato idea, che scegliamo una figura terza che non è uno eletto, che è uno che non ha preso un voto? L`unico che garantisce l`attuazione del nostro programma e di un eventuale contratto di governo è Luigi Di Maio. L`ipotesi di Roberto Fico premier? E` un`ipotesi che non sussiste".

"Il mandato esplorativo dato ai presidenti delle camere è un incarico di natura istituzionale per vedere se si ha una maggioranza cui assegnare un Presidente del Consiglio dei Ministri. Roberto Fico è una figura istituzionale, terza carica dello Stato - sottolinea Toninelli - Se dovesse ricevere un mandato esplorativo lo farà con la funzione istituzionale e non di partito che quell`incarico necessita. Abbiamo fiducia nella saggezza del Presidente della Repubblica, dopo di che Casellati piuttosto che Fico sono figure istituzionali nei confronti delle quali diremo le stesse cose che abbiamo detto al Presidente Mattarella".