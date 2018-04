Tim, management: da valutare riduzione quota in Inwit

Roma, 18 apr. - Una ulteriore riduzione della prtecipazione detenuta da Tim in Inwit "dovrà essere valutata in relazione ai benefici strategici e finanzziari ed eventualmente realizzata alle giuste condizioni". E' quanto indica il management di Tim sottolineando che in ogni caso l'operazione avrebbe un impatto limitato sulle metriche di rating.

Per quanto riguarda Sparkle, "il management sta già valutando potenziali azioni in merito". Sulla conversione delle risparmio in azioni ordinarie, è una eventualità che "viene monitorata e valutata in maniera ricorrente dal management in attesa del verificarsi delle giuste condizioni". In ogni caso la decisione finale sulla conversione spetta "al cda e agli azionisti di Tim".