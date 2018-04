Eni: ok piano di sviluppo di Merakes nell'offshore... -2

Milano, 18 apr. - Il piano di sviluppo prevede la perforazione e il completamento di sei pozzi sottomarini e la costruzione e l'installazione di sistemi sottomarini e linee di produzione che saranno collegate alla FPU Jangkrik. Il gas verrà quindi spedito alla centrale di trattamento del GNL di Bontang, nell`East Kalimantan, gestita dalla compagnia PT Badak.

La produzione di Merakes, così come quella di Jangkrik, contribuirà all'estensione della vita produttiva degli impianti di GNL di Bontang, uno degli impianti di lavorazione del GNL più affidabili al mondo e che fornisce gas liquefatto sia per il mercato nazionale sia per l`esportazione.

Eni, attraverso la sua controllata Eni East Sepinggan, è l'operatore di East Sepinggan PSC con una quota dell'85%, mentre Pertamina Hulu Energy detiene il restante 15%. Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente ha un ampio portafoglio di asset in esplorazione, produzione e sviluppo. Le attività produttive sono localizzate nel bacino di Kutei, nell`East Kalimantan attraverso Jangkrik, che fornisce una produzione media superiore a 600 milioni di piedi cubi di gas al giorno (scfd). Tutte le attività sono svolte in coordinamento con SKK Migas, l'ente che rappresenta il governo dell'Indonesia.