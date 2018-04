Eni: ok piano di sviluppo di Merakes nell'offshore dell'Indonesia

Milano, 18 apr. - Il ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie della Repubblica di Indonesia ha approvato il piano di sviluppo del giacimento denominato Merakes, situato nel Production Sharing Contract di East Sepinggan, Stretto di Makassar, offshore di East Kalimantan in Indonesia. Lo annuncia Eni in una nota. L'approvazione è stata concessa in soli tre mesi dalla data di presentazione del progetto e meno di 11 mesi dopo dall`avvio della produzione del campo in acque profonde Jangkrik Complex nel PSC Muara Bakau.

Il giacimento di Merakes, che si stima contenga circa 2 trilioni di piedi cubici di gas in posto, è ubicato in 1.500 metri di profondità d`acqua a circa 35 chilometri a sud ovest della Jangkrik Floating Production Unit. Il campo è stato scoperto nel 2014 con il pozzo Merakes 1 che aveva evidenziato la presenza di gas in sabbie di eccellente qualità di età Pliocenica. A gennaio 2017 Eni ha perforato e testato con successo il pozzo di delineazione Merakes 2, registrando un'eccellente capacità di produzione. La vicinanza della scoperta di Merakes alla FPU Jangkrik consentirà a Eni di massimizzare le sinergie con le vicine infrastrutture già esistenti e di ridurre i costi e il tempo di esecuzione di questo secondo sviluppo in acque profonde in Indonesia.

"L'approvazione del piano di sviluppo di Merakes è una passo fondamentale per lo sviluppo della nostra recente scoperta a gas nel bacino del Kutei - ha commentato l'Ad di Eni, Claudio Descalzi - Ci permette di procedere verso la decisione finale d`investimento del progetto. Merakes è un altro risultato della strategia di esplorazione near field di Eni. Siamo orgogliosi della partnership di Eni con l'Indonesia, un paese chiave nelle strategie globali dell'azienda". (segue)