Tim, management: riduzione perimetro strategia non sostenibile

Roma, 18 apr. - Una riduzione radicale del perimetro non rappresenta una strategia sostenibile per Tim nel lungo periodo e non è il modo migliore di creare valore. E' quanto indica il management di Tim bocciando le proposte presentate dal fondo Elliott. In particolare sulla rete la strategia promossa dal management con la separazione legale e controllo del 100% è quella "più opportuna". Tuttvaia "il management è disponibile a valutare ulteriori azioni, quali la possibilità di vendere una quota di minoranza e/o partecipare ad un processo di consolidamento del mercato italiano delle infrastrutture in fibra ottica" senza mettere in discussione "il matenimento del controllo e pieno consolidamento" della rete.

Il management inoltre a proposito di una fusione tra Tim Brazil e un operatore locale come OI, rileva che l'operazione "potrebbe portare ad una pressione finanziaria ulteriore nel breve termine per Tim dato il profilo finanziario di OI e di conseguenza metterebbe a rischio il successo del piano strategico.