Roma, 18 apr. - "Tutto ha un limite anche la beffa alle autorità internazionali di controllo da parte di Assad e della Russia. I ritardi imposti agli ispettori dell`Opac non derivano certo da ragioni burocratiche ma dal lavoro fatto in questi giorni per far sparire le tracce delle armi chimiche". È quanto dichiara l'ex deputato Fabrizio Cicchitto di ReL, Riformismo e Libertà