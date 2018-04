Governo, Sammarco: bene Tajani, serve esecutivo in tempi brevi

Roma, 18 apr. - "Mi allineo all`auspicio che vi siano tempi brevi per la realizzazione di un governo che abbia autorevolezza come è stato espresso anche oggi in un intervista di Antonio Tajani sulle pagine de 'Il Giornale'. E questo perché l`Europa ha bisogno anche dell`Italia per fare fronte comune davanti alla crisi siriana ma non solo". Lo afferma in una nota Gianni Sammarco (responsabile comunicazione Fi nel Lazio).

"E` interesse dell`Europa come ha sostenuto anche il premier francese Macron che in Italia si arrivi presto ad un governo per affrontare le tante problematiche di ordine economico per non parlare dell`immigrazione e dare corso ad un piano Marshall per le popolazioni dell`Africa", conclude.