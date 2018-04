Ibm, crescono gli utili ma delude nell'outlook, crolla in borsa

New York, 18 apr. - Nonostante sia riuscita a battere le attese sia negli utili che nei ricavi, Ibm crolla a Wall Street nel dopo mercato a causa di previsioni di crescita al di sotto delle stime degli analisti. Nel dettaglio, nei primi tre mesi del 2018 il gruppo informatico americano ha registrato ricavi di 19,1 miliardi di dollari, rispetto ad attese di 18,84 miliardi di dollari: sono in rialzo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Gli utili operativi sono cresciuti del 4% rispetto all'anno scorso, toccando quota a 2,45 dollari ad azione. Il consensus era fissato a 2,42 dollari per azione. male come dicevamo le previsioni per l'anno in corso. Ibm ha confermato le analisi dell'ultimo trimestre del 2017, annunciando 13,80 dollari ad azione sull'anno, mentre gli analisti si attendevano un aggiustamento in rialzo a 13,83 dollari ad azione.

Ci sono poi i settori strategici tra cui mobile, social, analytics e cloud che hanno rappresentato il 47% di tutti i ricavi del gruppo contro il 49% del quarto trimestre del 2017. La divisione cloud ha visto i ricavi a 8,63 miliardi di dollari, più delle stime di 8,3 miliardi. La divisione Cognitive Solutions (quella che si occupa di intelligenza artificiale) ha messo a segno ricavi a 4,3 miliardi, contro attese a 4,17 miliardi. Ibm ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dell'1,91% a quota 160,91 dollari. Tuttavia nel dopo mercato è arrivato a cedere oltre il 5%.