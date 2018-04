Berlino cambia ambasciatore in Usa: sarà una donna, Emily Haber

Roma, 18 apr. - Non è un mistero che le relazioni tra Berlino e Washington stiano attraversando uno dei periodi più difficili dal dopoguerra. E' in questo contesto che va inquadrata la decisione del nuovo ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas di sostituire l'attuale ambasciatore tedesco negli Stati Uniti: Peter Wittig - secondo informazioni dello Spiegel - lascerà la capitale americana in estate. Al suo posto si insedierà una donna, Emily Haber, 61 anni, fino a poco tempo fa sottosegrataria al ministero degli Interni, dopo essere stata agli Esteri. Oggi il consiglio dei ministri a Berlino dovrà confermare l'incarico.