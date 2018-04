Ceccanti-Magi a Fico: coinvolga giunta regolamento su statuto M5s

Roma, 18 apr. - "In rispettoso ma fermo dissenso ci permettiamo di rilevare che il contenuto della Sua risposta lascia scoperto il problema della stesura e della potenziale applicazione, in alcuni casi, di disposizioni di Statuti dei gruppi in palese contrasto con la Costituzione e con il Regolamento". Lo affermano i deputati Stefano Ceccanti (Pd) e Riccardo Magi (Più Europa) in una nuova lettera nella quale rispondono alla missiva del presidente della Camera Roberto Fico, che si è dichiarato incompetente rispetto ad alcune norme dello Statuto del Gruppo M5s.

"Poiché tale questione, a nostro avviso, - proseguono Ceccanti e Magi - ben rientrerebbe nella sua competenza come definita dallo stesso, La invitiamo, quanto meno. a sottoporla in via prioritaria alla Giunta per il Regolamento - alla nomina dei cui componenti anche a tal fine la invitiamo a procedere nel più breve tempo possibile così come previsto dall`art. 8 dello stesso - affinché essa possa pronunciarsi su quella che al momento appare essere una inaccettabile zona grigia rispetto alla legalità costituzionale e regolamentare".