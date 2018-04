Germania, ebreo con la kippah aggredito in strada a Berlino

Roma, 18 apr. - Un ragazzo ebreo di 21 anni, che indossava una kippah, è stato aggredito ieri sera a Prenzlauer Berg, quartiere nel centro di Berlino. Il giovane è riuscito a filmare l'aggressione e l'ha poi diffusa su Facebook.

Nelle immagini si vede come l'aggressore cerca di frustare il giovane con una cinghia mentre gli grida addosso più volte in lingua araba "Yahudi" ("ebreo"). Poi un altro uomo lo tira via. Il ragazzo ebreo era con un amico 24enne, anche lui con la kippa sul capo. Kl'aggressione è stata denunciata alla polizia, riporta la Bild.