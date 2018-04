La Germania frena sui grandi disegni di riforma europea di Macron -2

- Le divergenze riguardano innanzitutto il settore della "Europa della Difesa". Più che i grandi discorsi, la cartina di tornasole sono stati i bombardamenti in Siria: in seno all'Ue solo la Francia e il Regno Unito si sono associati all'azione statunitense. La Germania ha rifiutato fin dall'inizio ogni partecipazione, pur sostenendo l'azione. Questa posizione di Angela Merkel, se è spiegata da rigide restrizioni parlamentari tedesche e dal pacifismo profondamente radicato dell'opinione pubblica, non è meno controversa. Come accaduto nel 2011, quando la Germania si era astenuta in un voto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzava l'uso della forza per proteggere le popolazioni civili in Libia.

Per il quotidiano Die Welt, "Macron si rivolge a Trump nel conflitto siriano, non alla Merkel", la quale però, recentemente, aveva affermato la necessità per l'Europa di fare affidamento su se stessa contro l'isolazionismo americano. Senza contare che, anche se la Germania lo volesse, le scadenti condizioni del suo apparato militare a causa dei limitati investimenti, restringono comunque il suo spazio di azione. "La Germania è bloccata tando dalla mancanza di volontà che dalla capacità di agire" e con la Siria "ha dimostrato che non può rivendicare lo status di potenza dominante in Europa", ha dichiarato Thomas Jaeger, professore di relazioni internazionali a Colonia. (Segue)