La Germania frena sui grandi disegni di riforma europea di Macron

Berlino, 18 apr. - La Germania di Angela Merkel frena sui grandi disegni di riforma europea del presidente francese Emmanuel Macron, tanto per quel che riguarda l'eurozona che in materia di difesa.

"L'iniziativa europea del presidente francese è morta e sepolta nel giro di appena sette mesi", titola in modo categorico l'influente settimanale Der Spiegel, secondo il quale la visita a Berlino di domani del capo di stato francese sarà l'occasione per prendere atto del fossato che divide Parigi da Berlino. "Tutto si annuncia molto laborioso e, secondo me, potrà partorire solo delle riforme di piccolo calibro", ha comemntato Stefani Weiss, analista della fondazione teesc ca Bertelsmann.(Segue)