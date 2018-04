Ue, nuova legge privacy: Facebook vara limitazioni per under 15 -2

Roma, 18 apr. - Il Gdpr, ha ricordato il documento ufficiale del social network, "riconosce l'importanza di fornire protezioni ed esperienze specifiche per gli adolescenti. Abbiamo integrato in Facebook molte protezioni speciali per tutti gli adolescenti, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Ad esempio, le categorie pubblicitarie per gli adolescenti sono più limitate, e le loro opzioni predefinite di pubblico per i messaggi non includono la voce 'pubblico'".

Inoltre, sarà disabilitato "il riconoscimento facciale per chiunque abbia meno di diciotto anni e limitiamo chi può vedere o cercare informazioni specifiche che gli adolescenti hanno condiviso, come la città natale o il compleanno. Nel corso di questo anno lanceremo un nuovo centro online globale di risorse dedicate ai ragazzi, e faremo più educazione per rispondere alle loro domande più comuni sulla privacy". (Segue)