Ue, nuova legge privacy: Facebook vara limitazioni per under 15

Roma, 18 apr. - In vista dell'entrata in vigore della nuova normativa europea sulla privacy (Gdpr, regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Ue), Facebook ha deciso di introdurre - tra i nuovi parametri - alcune limitazioni per chi non ha ancora compiuto quindici anni.

"Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni Paesi dell'UE hanno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore", ha annunciato la società in un documento ufficiale, "per compiere alcune azioni specifiche su Facebook - vedere inserzioni sulla base dei dati dei partner e includere nel loro profilo le opinioni religiose e politiche o "interessati a".

"Questi adolescenti", prosegue il documento, "vedranno una versione meno personalizzata di Facebook, con condivisione limitata e annunci meno rilevanti, fino a quando non otterranno il permesso da un genitore o tutore di utilizzare tutti gli aspetti di Facebook. Anche quando la legge non lo richiede, chiederemo a ogni ragazzo se vuole vedere le inserzioni basate sui dati dei partner e se vuole includere informazioni personali nel proprio profilo, in modo che possa scegliere cosa vuole fare".