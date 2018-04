Fca: in marzo immatricolate 120.600 vetture in Europa -2

Roma, 18 apr. - Risultati positivi per Fiat Chrysler Automobiles, prosegue la nota del gruppo: in Germania (vendite in aumento del 2,8 per cento in un mercato che cala del 3,4 per cento), in Francia (+10,7 per cento in un mercato in crescita del 2,2 per cento) e soprattutto in Spagna, dove Fca aumenta i volumi del 24,2 per cento rispetto al +1,9 per cento del mercato.

Il marchio Fiat a marzo in Europa immatricola poco meno di 87.800 vetture e la quota è del 4,8 per cento. Nel primo trimestre del 2018, il brand registra quasi 208 mila veicoli, ottenendo una quota del 4,9 per cento. Nel mese Fiat migliora le proprie performance in Germania (+1,7 per cento), in Francia (+9,5 per cento) e in Spagna (+21,2 per cento): in tutti questi Paesi il marchio ottiene un risultato migliore di quello complessivo dei mercati.

Le vendite a marzo di Lancia/Chrysler sono quasi 5.300 per una quota dello 0,3 per cento. Nel trimestre sono 13.700 le vetture immatricolate e la quota è allo 0,3 per cento In Italia, unica nazione dove il marchio viene commercializzato, Lancia Ypsilon è "la sesta vettura più venduta in assoluto ed è nelle posizioni di vertice del segmento B".

Marzo "molto positivo per Alfa Romeo, con 10 mila immatricolazioni, l`8,6 per cento in più rispetto all`anno scorso, per una quota stabile allo 0,5 per cento. Nel primo trimestre dell`anno le Alfa Romeo registrate sono oltre 24.800, il 15,6 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2017, per una quota dello 0,6 per cento in crescita di 0,1 punti percentuali.

Il marchio Jeep in marzo immatricola oltre 16.600 vetture con un aumento delle vendite del 42,3 per cento. La quota cresce di 0,3 punti percentuali attestandosi allo 0,9 per cento.

Il marchio di lusso Maserati immatricola 933 vetture a marzo e 2.335 nel trimestre, conclude il commento ai dati Acea da parte di Fca.