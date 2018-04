Governo, Rosato: Pd responsabile ma non servo sciocco di Di Maio

Roma, 18 apr. - "Noi vogliamo assumerci le responsabilità ma non suicidare il partito o fare i servi sciocchi di chi dice 'per me la Lega o il Pd sono la stessa cosa'. Se facessimo il governo con questi avremmo perso qualunque senso valoriale". Lo ha detto il vice presidente della Camera Ettore Rosato (Pd)

"Non c'è divisione sulla linea politica c'è un po' di posizionamento ogni tanto, un po' di qua e un po' di là" ha aggiunto. E' ancora Renzi che decide la linea? "Non so cosa deve fare Renzi per uscire da questo turbine di continue affermazioni che lo coinvolgono in tutto", ha concluso.