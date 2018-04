Francia, Alto consiglio boccia "fraternité" nel motto nazionale

Parigi, 18 apr. - Non "diritti dell'uomo" ma "diritti umani" e magari trovare un sostituto alla "fraternité" del motto nazionale, ad esempio "solidarietà" o "adelphité" (termine di uso scienfitico che indica comune origine) al posto di fratellanza. Questi suggerimenti figurano tra le nove raccomandazioni formulate dall'Alto Consiglio all'uguaglianza tra donne e uomini (HCE) e pubblicate oggi, che esorta a cogliere "l'opportunità di migliorare l'uguaglianza tra uomini e donne come principio fondamentale dell'organizzazione dei poteri pubblici e della nostra società" in vista dell'annunciata revisione costituzionale.

L'Alto Consiglio chiede tra l'altro di inserire nel preambolo della Carta fondamentale che la "Repubblica garantisce il diritto alla contraccezione e all'aborto, come il diritto a una vita senza violenza sessista e sessuale".

A parte i diritti umani da preferire a diritti dell'uomo, espressione usata in gran parte dei Paesi francofoni, la raccomandazione è di utilizzare le espressioni femminili dei nomi per le cariche pubbliche (a cominciare da ambasciatore e ambasciatrice per il capo missione diplomatica). Inoltre l'Alto consiglio esorta a "garantire" la condivisione del potere in modo equo, ad esempio scrivendo "la legge garantisce" - e non più "favorisce" - pari accesso di donne e uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive. (fonte afp)