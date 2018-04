Governo, Rosato: nessun disgelo, nessuna apertura a M5s

Roma, 18 apr. - Tra Pd e M5s "non c'è nessun disgelo perchè non c'è un'apertura, noi siamo obbligati dalla Costituzione a un confronto con chi riceverà un incarico, chiunque sia ci parleremo e porteremo i nostri punti programmatici, siamo interessati a che questo paese abbia un governo e disinteressati che sia un governo Lega-Cinquestelle". Lo ha detto in diretta a Circo Massimo su Radio Capital Ettore Rosato (Pd), vice presidente della Camera.

Rosato ha quindi ribadito che il segretario reggente Maurizio Martina non ha fatto un'apertura al Movimento cinque stelle ma "ha lanciato i punti presentati al Quirinale e contenuti nel nostro programma", "siamo pronti a pedalare ma il problema è che prima di tutti devono pedalare quelli che dicono di aver vinto le elezioni. Certo noi non siamo fermi".