Usa, guasto al motore su volo New York-Dallas: morto un... -3

New York, 18 apr. - "Noi abbiamo attivato il nostro team per le emergenze e messo in campo tutte le risorse necessarie per sostenere quanti sono colpiti da questa tragedia", ha aggiunto. Uno dei passeggeri, Marty Martinez, ha girato un video a bordo, permettendo di ricostruire parzialmente i fatti accaduti sull'aereo.

"C'è un problema con il nostro aereo, sembra che stiamo precipitando. Atterraggio d'emergenza", ha detto su questo video postato in diretta su Facebook, in cui si vede armeggiare con la sua maschera per l'ossigeno. "Il motore è esploso in aria e ha rotto un finestrino a tre file da me, ferendo gravemente una donna seduta vicino al finestrino", ha aggiunto in seguito. "Ho creduto che stessi registrando gli ultimi attimi della mia esistenza, è stato assolutamente terrificante", c'era "sangue dappertutto", ha precisato Martinez all'emittente Cbs dopom l'atterraggio, "Si aveva l'impressione che fossimo in caduta libera (...) Hostess e steward piangevano".

(fonte AFP)