Arabia saudita: pronti a inviare truppe in Siri

Roma, 18 apr. - Il ministro degli Esteri saudita Adel al Jubeir ha ribadito oggi la volontà del regno di schierare truppe in Siria come parte degli sforzi guidati dagli Stati Uniti per stabilizzare il Paese lacerato da sette anni di conflitto. "Stiamo discutendo con gli Stati Uniti e siamo stati dall'inizio della crisi siriana (nel 2011) per l'invio di forze in Siria", ha detto Jubeir in una conferenza stampa a Riad con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Al Jubeir ha sottolineato che la proposta di inviare le truppe saudite come parte di una più ampia coalizione internazionale non è "nuova". "Avevamo presentato una proposta all'amministrazione Obama sul fatto che se gli Stati Uniti avessero inviato forze ... allora anche l'Arabia Saudita avrebbe preso in considerazione, insieme ad altri paesi, l'invio di forze come parte di questo contingente", ha spiegato il capo della diplomazia saudita.

Prima dei raid compiuti lo scorso fine settimana da Stati uniti, Francia e Gran Bretagna contro presunte installazioni militari chimiche del regime in Siria, anche il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva dichiarato che il regno avrebbe appoggiato un'azione militare internazionale in Siria.

(fonte afp)