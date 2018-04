Auto, Acea: a marzo immatricolazioni -5,3%, primo calo del 2018

Roma, 18 apr. - Calano le immatricolazioni di auto in Europa. Secondo Acea, l'associazione dei costruttori europei, c'è stata una riduzione a marzo del 5,3% (è la prima volta quest'anno, dopo due mesi di crescita) con 1.792.599 nuove registrazioni complessivamente.

La riduzione in particolare si è registrata in Gran Bretagna (-15,7%), Italia (-5,8%) e Germania (-3,4%), mentre crescono seppur di poco in Francia (+2,2%) e Spagna (+2,1%).

Nei primi tre mesi dell'anno, la domanda di auto in Europa rimane positiva con un +0,7% nonostante quest'ultimo mese di crollo. Nel trimestre segna un buon risultato la Spagna (+10,5%), seguita da Germania (+4%) e Francia (+2,9%), mentre si confermano in territorio negativo l`Italia (-1,5%) e il Regno Unito (-12,4%).