Rohani: Iran non ha alcuna intenzione di aggredire i suoi vicini

Roma, 18 apr. - L'Iran non ha "alcuna intenzione di attaccare" i suoi vicini, ma continuerà a produrre "tutte le armi" di cui ha bisogno per difendersi: lo ha detto oggi il presidente Hassan Rohani. "Vogliamo essere un buon vicino e voi siete buoni vicini per noi", ha detto il presidente iraniano ai paesi del Medio Oriente durante un discorso a Teheran in occasione della Giornata dell'Esercito iraniano. "Non abbiamo intenzione di attaccarvi", ha spiegato il capo di Stato, aggiungendo che l'Iran non ha "bisogno di aggredire" un altro Paese.

"Siamo un grande paese con immense risorse, siamo una grande nazione civilizzata e negli ultimi decenni o centinaia di anni, l'Iran non ha attaccato nessuno dei suoi vicini o dei paesi della sua regione", ha sottolineato ancora Rohani.

(fonte afp)(Segue)