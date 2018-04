Siria, esperti a Douma su luogo sospetto attacco chimico

Damasco, 18 apr. - Un team dell'Opac, Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche, è arrivata nella città di Douma, in Siria, per indagare sul sospetto attacco chimico del regime di Bashar al Assad. Gli esperti occidentali dubitano che possa ancora trovare prove sul posto.

Ieri sera il loro lavoro non era ancora iniziato, secondo l'ambasciatore siriano presso le Nazioni Unite, Bashar Jaafari, che ha annunciato che si attende il via libera di una squadra di sicurezza delle Nazioni Unite.

A dieci giorni dai fatti, l'agenzia ufficiale siriana Sana ha annunciato l'arrivo di "esperti della commissione di armi chimiche" a Douma, dove oltre 40 persone sarebbero morte sotto gli effetti dei gas tossici il 7 aprile, quando questa città alle porte di Damasco era ancora in mano ai ribelli.

