Trump: abbiamo iniziato "discussioni" importanti con Pyongyang

New York, 18 apr. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver dato la propria "benedizione" alle discussioni programmate tra Corea del Sud e Corea del Nord per porre fine ufficialmente alla guerra di Corea. Allo stesso tempo ha sottolineato che l'incontro previsto tra lui e il leader nordcoreano, Kim Jong Un, che si terrà a maggio o a giugno, potrebbe avvenire in cinque luoghi che l'amministrazione sta valutando, ricordando che sono già in corso "importanti discussioni" tra Washington e Pyongyang. Secondo l'agenzia DowJones alcuni funzionari dell'amministrazione americana hanno parlato direttamente con Kim per definire i dettagli dell'incontro tra i due leader. Il Washington Post ha rivelato da parte sua che l'attuale capo della Cia Mike Pompeo, segretario di Stato designato, si è recato a Pyongyang nel weekend di Pasqua per un incontro segreto con il leader nordcoreano.

"La (questione) Corea del Nord sta facendo progressi. La Corea del Sud si sta incontrando e ha in programma di incontrarsi per vedere se possono porre fine alla guerra, e hanno la mia benedizione su questo", ha detto ieri Trump a proposito della notizia che le due Coree discuteranno della fine formale della guerra a fine mese. Salutando il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, in visita nella residenza di Mar-a-Lago, Trump ha parlato dei rapidi sviluppi relativi alla Corea del Nord. "Le persone non capiscono che la guerra di Corea non è ancora finita. Sta continuando ora", ha aggiunto Trump. In realtà la guerra si è conclusa 65 anni fa, anche se i due Paesi (uno finito sotto l'influenza occidentale, l'altro sotto quella comunista) non hanno mai firmato un trattato di pace. Questa conclusione formale è parte dell'agenda dell'incontro che le due Coree avranno la settimana prossima.