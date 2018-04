E' morta Barbara Bush, moglie e madre dei presidenti Usa -2

Roma, 18 apr. - Il presidente Donald Trump, in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, ha reso omaggio a Barbara Bush e alla "sua forte devozione per il suo Paese e la sua famiglia, che ha servito indefettibilmente bene". "Come moglie, madre, nonna, donna militare ed ex first lady, la signora Bush è stata un'attivista per la famiglia americana", ha spiegato Trump, definendo "tra i suoi più grandi successi il riconoscimento dell'importanza dell'alfabetizzazione come valore familiare fondamentale che richiede attenzione e protezione".

In onore di Barbara Bush, Donald Trump ha ordinato bandiere Usa a mezz'asta per il giorno del suo funerale su tutti gli edifici, gli spazi pubblici e le installazioni militari.

Barbara Bush è stata "la roccia della sua famiglia", per l'ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle "Siamo grati a Barbara per la generosità che ci ha sempre accordato mentre eravamo alla Casa Bianca, ma ancora di più per la sua vita" che è stata "una testimonianza che il pubblico servizio è una vocazione importante", hanno spiegato.

"Una donna eccezionale", l'ha invece definita l'ex presidente Bill Clinton. "Con grinta e grazia, cervello e bellezza ha difeso la sua famiglia, gli amici e gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto Clinton.

(con fonte afp)