Fondazione Crt, avanzo di esercizio a 85 mln (+147,6%)

Torino, 17 apr. - Patrimonio netto a 2,2 miliardi di euro, avanzo di esercizio superiore a 85 milioni di euro (35 milioni di euro nel 2016, +147,6%), totale investimenti a valore di mercato oltre i 3,2 miliardi di euro (+10,1% sul 2016), posizione finanziaria netta ampiamente positiva, pari a 232 milioni, nonostante l'adesione all'aumento di capitale Unicredit e un carico fiscale complessivo per oltre 22 milioni: questi i dati più significativi del Bilancio consuntivo 2017 della Fondazione CRT, approvato oggi in via definitiva e all'unanimità dal Consiglio di Indirizzo, riunitosi sotto la presidenza di Giovanni Quaglia.