Governo, Nobili(Pd): curiosa e divertente apertura M5s verso noi

Roma, 17 apr. - "Curiosa e divertente l'apertura del Movimento Cinque Stelle sulle proposte del PD. Tale è l'ansia di raggiungere Palazzo Chigi ad ogni costo che probabilmente nei prossimi giorni Di Maio e Casaleggio ci diranno che voterebbero anche la riforma Madia, quella Giannini sulla buona scuola, rivaluterebbero il Jobs Act è il referendum costituzionale. O chissà proporrebbero la conferma di Alfano al governo". E' quanto scrive su facebook il deputato renziano del Partito democratico Luciano Nobili.

"Il problema - continua - è che le balle non bastano. E che non sono possibili accordi con una srl privata che combatte la democrazia rappresentativa e ha idee diametralmente opposte alle nostre sui fondamentali. Cordiali saluti al comitato scientifico di Di Maio. Ma il Partito Democratico non deve sostenere alcun esame. Il nostro programma è quello che abbiamo sottoposto agli italiani e non è stato sostituito nottetempo come é successo con il loro. E sul nostro programma avvieremo l'azione in Parlamento. Sono lieto che Di Maio sia stufo delle idee #M5S e che ora gli piacciano tanto le nostre. Poteva pensarci prima del 4 marzo e votare Pd", conclude Nobili.