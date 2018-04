Roma, 17 apr. - Matteo Salvini non lascerà la coalizione di centrodestra per un governo con il M5s perché non intende "tradire il voto degli italiani". Il leader della Lega lo ha detto in una intervista a 'Di martedì'.

"Io una cosa non voglio fare: tradire il voto degli italiani. Non ho preso il voto del centrodestra per poi dire me ne frego del centrodestra e vado da un'altra parte", ha aggiunto.