M.O., Israele si raccoglie in memoria dei suoi morti

Gerusalemme, 17 apr. - Gli israeliani si sono fermati questa sera per un minuto dopo il suono delle sirene in occasione della Giornata della memoria in omaggio agli israeliani uccisi durante il servizio militare e alle vittime civili degli attentati.

Israele rende omaggio quest'anno a 23.645 membri delle forze di sicurezza caduti in servizio e a 3.134 civili uccisi dal 1860. Questa data è considerata dallo Stato ebraico la prima del conflitto palestinese, l'anno durante il quale degli ebrei fondarono il loro primo quartiere al di fuori delle mura della Città vecchia di Gerusalemme. La creazione dello Stato di Israele risale al 1948 e sarà commemorata da mercoledi sera con l'inizio dei festeggiamenti per la Giornata dell'Indipendenza.