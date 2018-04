Meloni: spero si faccia governo prima delle regionali

Roma, 17 apr. - "Io spero che il governo si possa fare anche prima, sicuramente se non si facesse prima, i risultati del voto in Molise e in Friuli, sono qualcosa che va attenzionato perché potrebbero confermare un'indicazione dei cittadini e quindi sono un elemento molto interessante da considerare. Speriamo che si riesca a fare un governo nel pieno dei propri poteri, governo che rispetti la volontà popolare, governo a guida centrodesta in pochi giorni". Lo ha detto Giorgia Meloni, deputata e leader di Fratelli d'Italia, a Zapping su Rai Radio 1.