Siria, Russia attendista all'Onu su bozza risoluzione occidentale

New York, 17 apr. - La Russia si sta mostrando per il momento attendista in merito alla bozza di risoluzione sulla Siria presentata dagli Usa, dalla Gran Bretagna e dalla Francia e non ha dato indicazioni su quale sarà la decisione finale, secondo fonti diplomatiche all'Onu.

A chi gli ha chiesto informazioni, l'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vassily Nebenzia, ha soltanto risposto che è "prematuro". Mosca, che ha usato la sua opzione di veto 12 volte dal 2011, nei giorni scorsi aveva lasciato intendere di essere disponibile a valutare la bozza.

"La risoluzione è in discussione ma non possiamo aspettarci dei progressi rapidi", ha commentato l'ambasciatrice britannica Karen Pierce. Una prima riunione di esperti dei 15 Paesi membri del Consiglio di sicurezza Onu si è tenuta lunedì. Altre sono previste durante questa settimana, ma non è stata ancora proposta nessuna data per un eventuale voto sul testo.

Secondo gli ambienti del ministero degli Esteri francese, Parigi "spera di convincere la Russia" che "potrebbe avere interesse a lavorare con noi per fare in modo che la crisi resti circoscritta e se ne riesca a uscire", obiettivo "che è un interesse comune".

(fonte afp)